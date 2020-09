Venezia 2020, parla un irriducibile del red carpet: "Quando ho saputo del muro ho pianto" (Di giovedì 3 settembre 2020) Una fa di Cate Blanchett confessa il suo scoramento di fronte al muro anti-covid 19 innalzato alla Mostra del Cinema per impedire assembramenti. Il muro anti-covid 19 innalzato da Venezia 2020 per scoraggiare gli assembramenti non fa desistere gli irriducibili del red carpet; uno di loro confessa di aver addirittura pianto Quando ha appreso che un muro l'avrebbe separato dall'amata Cate Blanchett. L'apertura della 77° edizione della Mostra del Cinema del Cinema di Venezia si è svolta all'insegna di misure di sicurezza imponenti. A colpire i fan, che ogni anno si appostano nottetempo sul red carpet sperando di vedere i propri beniamici, è stata l'inedita presenza di un muro costruito ... Leggi su movieplayer

