Roccapiemonte, neonato trovato morto in un’aiuola con una ferita alla testa (Di giovedì 3 settembre 2020) Tutta da chiarire la dinamica della tragedia accaduta a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, dove un neonato, con ancora il cordone ombelicale attaccato, è stato trovato morto in una siepe. Gettato in un’aiuola, per strada, morto. E’ stato ritrovato cosi’ nel tardo pomeriggio un neonato in un paese del Salernitano. Shock e incredulita’ a Roccapiemonte. … Leggi su 2anews

SkyTG24 : Neonato trovato morto in un'aiuola nel Salernitano - rtl1025 : ?? Un neonato è stato trovato morto in strada a #Roccapiemonte (#Salerno). Il corpicino, questa sera intorno alle 1… - LaPiKkO : RT @fanpage: Neonato trovato morto in una aiuola, i testimoni: “Sembrava che dormisse” - Beverari_M : RT @ultimenotizie: Gettato in un'aiuola, per strada, morto. E' stato ritrovato così nel tardo pomeriggio un neonato in un paese del Salerni… - TeleradioNews : NEONATO TROVATO TRUCIDATO CON FERITA ALLA TESTA -