Pensione invalidità 2020, a chi spetta l’aumento? Dubbi e calcoli sull’importo (Di giovedì 3 settembre 2020) In attesa che l’Inps emani la circolare attuativa che darà il via alle specifiche sulle modalità di erogazione dell’aumento della Pensione di invalidità previsto in base a quanto pubblicato dal Decreto Agosto emanato in data 15/8 all’articolo 15, che norma le “disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in forma di soggetti disagiati , sono ancora tanti i Dubbi dei nostri lettori. Molti invalidi ancor non hanno capito quanto potranno ricevere di aumento, e faticano in base alle proprie entrate a calcolare a quanto ammonterà la cifra loro spettante, e quali redditi dovranno essere conteggiati. Il Decreto nel mentre specifica che con effetto dal 20 luglio 2020 sarà data la possibilità per chi è maggiorenne, e dunque non solo più ... Leggi su pensionipertutti

