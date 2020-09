Day Dreamer soap: le anticipazioni di giovedì 3 Settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) Cari lettori benvenuti alle anticipazioni di Day Dreamer soap pluripremiata negli ascolti. Oggi parleremo della puntata di giovedì 3 Settembre, che terrà col fiato sospeso. Ci eravamo lasciati con Can che per trovare una nuova idea per la campagna pubblicitaria ha pensato di andare in un campeggio per trovare l’ispirazione. Leggi anche: DayDreamer soap opera: anticipazioni mercoledì 2 Settembre Day Dreamer soap: anticipazioni giovedì 3 Settembre Can e tutti i dipendenti della Fikri si preparano al campeggio. Sarà l’occasione per provare le attrezzature della Compass Sport e trovare così uno spot adatto per il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

sstarkerr : Ho già visto 9 puntate di Day dreamer nonostante io l'abbia iniziata oggi a Forse devo andare a farmi curare - labiosdefresa00 : @Mrs__Dimples No tesooo da giorno 13 day dreamer va di domenica pomeriggio dalle 16:30 alle 17:20 - daydrea81101703 : RT @mariagr51067914: in che senso day dreamer andrà in onda anche la domenica oltre il sabato e il lunedì? GRAZIE MEDIASET,TI AMO! #DayDr… - manchesenzoscus : Allora il mio programma di domani è: Svegliarmi alle 10 e fare latino Mangiare Guardare Day Dreamer Mettere a posto… - mariagr51067914 : in che senso day dreamer andrà in onda anche la domenica oltre il sabato e il lunedì? GRAZIE MEDIASET,TI AMO!… -

Ultime Notizie dalla rete : Day Dreamer Daydreamer Anticipazioni dal 7 al 12 settembre 2020: Emre e Sanem, un nuovo patto alle spalle di Can! ComingSoon.it DayDreamer in onda anche Sabato 5 settembre su Canale 5 prima di Elisa di Rivombrosa

DayDreamer/ Erkenci Kus questa settimana non solo andrà in onda dal lunedì al venerdì ma anche di sabato. Infatti sabato 5 settembre potrete vedere su Canale 5 dalle 14:30 alle 16:30 DayDremer dopo un ...

Profiling: cast e trama

Su Canale 5 continuano ad arrivare i turchi. Dopo Daydreamer e Come Sorelle, anche il film Eternal Love - L'eternità in un attimo sbarca... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio d ...

DayDreamer/ Erkenci Kus questa settimana non solo andrà in onda dal lunedì al venerdì ma anche di sabato. Infatti sabato 5 settembre potrete vedere su Canale 5 dalle 14:30 alle 16:30 DayDremer dopo un ...Su Canale 5 continuano ad arrivare i turchi. Dopo Daydreamer e Come Sorelle, anche il film Eternal Love - L'eternità in un attimo sbarca... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio d ...