Chi è Giada Giovanelli? (Di giovedì 3 settembre 2020) Chi è Giada Giovanelli età vita privata e Temptation island Questa la presentazione della coppia formata da Giada e Francesco al tempo della loro partecipazione a Temptation island nel 2018. "La loro storia è iniziata 9 anni fa e da 5 convivono. A causa della troppa gelosia di Francesco vivono una storia chiusa mentre Giada vorrebbe sentirsi più libera, avere i suoi spazi ed essere se stessa senza paura che il loro rapporto finisca e questo è il motivo per cui ha deciso di partecipare a Temptation Island. Francesco, dal canto suo, consapevole di essere molto geloso nei confronti della sua ragazza, vuole capire come starebbe senza di lei e se si possa davvero fidare." Giada Giovannelli al tempo di Temptation aveva 27 ...

