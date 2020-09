Torna Eleonora Daniele e Storie Italiane. Ma la piccola Carlotta resta a casa - (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roberta Damiata Torna Eleonora Daniele e il suo programma cult Storie Italiane campione di ascolti. Tante novità per la conduttrice, la più bella di sicuro sua figlia Carlotta, nata a maggio, che seguirà la mamma dalla tv Il 7 settembre riparte su Rai Uno "Storie Italiane", il programma ormai cult condotto magistralmente da Eleonora Daniele che anno dopo anno non solo ha confermato il successo della trasmissione, ma ha aumentato gli ascolti anche in un periodo difficile come quello del Covid in cui è riuscita a fare informazione di qualità nonostante le difficoltà e la gravidanza. Il 25 maggio infatti è nata Carlotta, la gioia più grande ... Leggi su ilgiornale

