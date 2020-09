Schlein: “Voto ‘No’ al referendum: il taglio dei parlamentari non risolverà i problemi” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Elly Schlein: “Voto No al referendum sul taglio dei parlamentari, ecco perché” A poche settimane dal referendum sul taglio del numero dei parlamentari, previsto per il 20-21 settembre, il fronte del “No” si arricchisce di un nuovo esponente: Elly Schlein. La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, campionessa di preferenze alle ultime Regionali con oltre 22mila voti raccolti a sostegno di Stefano Bonaccini, spiega con un lungo post su Facebook i motivi che la porteranno a votare “No” alla riduzione del numero dei parlamentari (qui cosa prevede il referendum). “E’ una riforma che non convince – ha scritto Schlein -, un intervento ... Leggi su tpi

