Referendum tagli parlamentari, non serve il quorum; ecco la scheda (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il servizio elettorale ha messo online il fac simile della scheda per il Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Sulla scheda è stampato il testo su cui saremo chiamati ad esprimere la nostra opinione: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?”. Nel esprimere il nostro voto dovremo scegliere tra SI e NO. Si ricorda che, essendo un Referendum confermativo, non sarà necessario il raggiungimento del quorum ed il risultato sarà valido comunque. Leggi su pensioniefisco

