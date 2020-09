Più casi in terapia intensiva: perché non deve far paura (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alessandra Benignetti Un operatore sanitario in un reparto di terapia intensiva (La Presse)Continua a salire il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ma rispetto alla prima ondata i numeri ora sono più contenuti Torna a crescere il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Un aumento lieve ma costante: ieri i contagiati finiti in rianimazione sono stati 13 in più, con il totale che è salito a 107. Una cifra che non si registrava da fine giugno e che ha portato alcuni esperti a lanciare l’allarme sui social. È il caso del biologo Enrico Bucci, docente alla Temple University di Philadelphia che in un post pubblicato su Facebook ha espresso preoccupazione per l'aumento del numero di malati che necessitano di essere ... Leggi su ilgiornale

