Maldini: “L’operazione di mercato più difficile è stata il rinnovo di Ibrahimovic” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il dirigente del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. “Il mercato è partito ieri, ma noi ci muoviamo da tempo, abbiamo iniziato a lavorare dopo la fine dello scorso campionato. L’operazione più difficile è stata il rinnovo di Ibrahimovic, che era la nostra priorità. Le altre sono nate strada facendo, anche in maniera inaspettata. Brahim Diaz? Può variare su tutto il fronte offensivo, può giocare nelle tre posizoni là davanti, visto che abbiamo chiuso l’ultima stagione con il 4-2-3-1. Può fare la differenza. Ibra è stato molto importante nella seconda parte di stagione, i risultati li abbiamo visti tutti. Ma non è solo quello che fa in campo, ha aumentato la ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Maldini: “L’operazione di mercato più difficile è stata il rinnovo di #Ibrahimovic” A Sky Sport: “La #Champions n… - Angelo_Z93 : RT @SsantiagoF13: #Maldini a Sky: “Il rinnovo di Ibra l’operazione più difficile. Diaz può variare sul fronte offensivo, può fare la differ… - news24_napoli : Paolo Maldini: ” L’operazione più difficile era il rinnovo di Ibrahimovic… - rossoneriteam : RT @SsantiagoF13: #Maldini a Sky: “Il rinnovo di Ibra l’operazione più difficile. Diaz può variare sul fronte offensivo, può fare la differ… - Gio16697 : RT @SsantiagoF13: #Maldini a Sky: “Il rinnovo di Ibra l’operazione più difficile. Diaz può variare sul fronte offensivo, può fare la differ… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini “L’operazione Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera