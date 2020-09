Mafia: strage Dalla Chiesa, a commemorazione di Palermo assenti figli Rita, Nando e Simona (Di mercoledì 2 settembre 2020) Palermo, 2 set. (Adnkronos) - Non ci sarà nessuno dei tre figli, domani, a Palermo, alla commemorazione per la strage di via Isidoro Carini, a Palermo, in cui il 3 settembre del 1982 furono uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. A darne conferma all'Adnkronos è il figlio Nando Dalla Chiesa. "Io, purtroppo, non potrò esserci perché sono bloccato a Milano dove stanno per iniziare le lezioni all'università, mia sorella Rita sarà a Roma e mia sorella Simona a Catanzaro". Sarà presente, invece, la ministra dell'Interno Luciana ... Leggi su iltempo

Dora Fabbo fu la prima moglie del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, volto noto nella lotta contro il terrorismo e la mafia, che morì tragicamente. Con grande dedizione cercò di ricostruire tutto il ...

Carlo Alberto dalla Chiesa, la sua lotta alla mafia e al terrorismo

Carlo Alberto dalla Chiesta è stato un volto molto importante per la storia del nostro paese, avendo speso la sua vita a lottare contro terrorismo e mafia. Tra il 1966 e il 1973 ritornò nuovamente in ...

