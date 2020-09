L’ascesa dell’acqua di mare in bottiglia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il settore dell’alimentazione è sempre alla ricerca di innovazioni che rispondano alla domanda del mercato, ora più mai orientato verso prodotti salutari, sostenibili e naturali. Quale migliore prodotto dell’acqua di mare? È questa infatti l’ultima novità nel mondo del food. Si tratta di un’idea singolare ma che sta riscuotendo discreto successo sia nella gdo che nella ristorazione. Si chiama Ôdeep, viene “pescata” al largo delle coste di Sète in Francia, da una nave traghetto trasformata in stabilimento galleggiante, che può imbottigliare fino a 2,5 milioni di litri a settimana. Infatti tutto il processo produttivo avviene a bordo: l’acqua viene estratta a 300 metri di profondità, subito desalinizzata e confezionata in bottiglie di plastica riciclata. Ed ... Leggi su newsagent

