Grey's Anatomy 17: riprese al via dopo 6 mesi di pausa, l'uscita in autunno (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le riprese dei nuovi episodi di Grey's Anatomy 17 riprendono finalmente dopo sei mesi di pausa dovuta all'emergenza sanitaria: l'uscita è prevista per l'autunno 2020. Grey's Anatomy 17 è pronta a ripartire: le riprese degli episodi della nuova stagione del popolare medical drama ABC inizieranno il 7 settembre dopo una lunga pausa dovuta all'emergenza sanitaria. Per la 17esima stagione della serie la data di uscita è prevista in autunno, più precisamente verso la fine della stagione autunnale. Il primo reading (virtuale) delle sceneggiature dei nuovi episodi si terrà nella giornata di domani e come ... Leggi su movieplayer

ValentinaArrig8 : @Alba_Buccio Poi Grey's Anatomy e altre dei 90-2000 - alwaysmyrose : per me lui resterà l’uomo bravo, acculturato, bello, solare, competitivo e gioioso. per me lui resterà uno dei mig… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Grey's Anatomy 17: riprese al via dopo 6 mesi di pausa, l'uscita in autunno - troublehealy : non chiedetemi perché sto ricominciando grey’s anatomy - lilrachele1 : HO APPENA FINITO LA TERZA STAGIONE DI GREY'S ANATOMY E SONO MOLTO ARRABBIATA VERAMENTE TANTO SPACCO UNO SPECCHIO -