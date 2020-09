Due pescherecci italiani sequestrati in Libia dai militari di Haftar. 24 ore prima Di Maio in visita a Tripoli da Al Sarraj (Di mercoledì 2 settembre 2020) Due pescherecci di Mazara del Vallo sono stati sequestrati dai militari del generale Haftar a poche ore dalla visita del ministro Luigi Di Maio nel quartier generale di Al Sarraj. L’episodio è avvenuto ieri sera a 35 miglia dalle coste di Bengasi, quando tre unità militari hanno avvicinato un gruppo di imbarcazioni che stavano conducendo la pesca del rinomato gambero rosso. Nell’immediato i due motopesca ‘Antartide’ e ‘Medinea’ sono stati bloccati e condotti nel porto di Bengasi, mentre altri due pescherecci “Anna Madre” di Mazara del Vallo e “Natalino” di Catania sono riusciti a fuggire invertendo la rotta, ma il comandante e il primo ufficiale sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Due pescherecci italiani sequestrati in Libia dai militari di Haftar. 24 ore prima Di Maio in visita a Tripoli da A… - MediasetTgcom24 : Libia, due pescherecci italiani sequestrati a nord di Bengasi #libia - alba90yt : RT @fattoquotidiano: Due pescherecci italiani sequestrati in Libia dai militari di Haftar. 24 ore prima Di Maio in visita a Tripoli da Al S… - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Due pescherecci italiani sequestrati in Libia dai militari di Haftar. 24 ore prima Di Maio in visita a Tripoli da Al S… - iacovettide : RT @fattoquotidiano: Due pescherecci italiani sequestrati in Libia dai militari di Haftar. 24 ore prima Di Maio in visita a Tripoli da Al S… -