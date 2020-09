Vite al Sud esposte all’erosione del tempo e della verità (Di martedì 1 settembre 2020) Mario Fortunato non è uno scrittore distratto, a differenza della complessa trama del suo romanzo “Sud” (Bompiani 2020). Mi intriga il suo stare sulla scena, senza mai raffreddare la sua presenza creativa e d’autore. Dal Nord, dove è radicata la sua professione, raccontare a distanza, come è capitato spesso nella narrativa italiana dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi, una doppia saga familiare di alto lignaggio, quella “del Notaio” e quella “del Farmacista”, unite da un matrimonio.Ne deriva un libro che cresce per cumulo e non per sviluppo, dal momento che fin dalle prime pagine il lettore sa che il fortunato Valentino, rampollo sui generis di questa Dinasty all’ombra della Sila, ha già lasciato il Sud e la storia di famiglia. In realtà questo effetto di ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Vite al Sud esposte all’erosione del tempo e della verità - Sebastiano_N : Prima pausa in autogrill del mio viaggio #FlixBus da #padova a #Cosenza. Siamo a #firenze sud. Scendiamo, Ci si os… - anppevvf : RT @cordella_f: Il nostra Paese da #nord e #sud è fragile #maltempo #incendi #emergenzaclimatica : metterlo in sicurezza è diventata una pr… - LuciaTassan : RT @cordella_f: Il nostra Paese da #nord e #sud è fragile #maltempo #incendi #emergenzaclimatica : metterlo in sicurezza è diventata una pr… - cordella_f : Il nostra Paese da #nord e #sud è fragile #maltempo #incendi #emergenzaclimatica : metterlo in sicurezza è diventat… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Sud Vite al Sud esposte all’erosione del tempo e della verità L'HuffPost Vite al Sud esposte all’erosione del tempo e della verità

Mario Fortunato non è uno scrittore distratto, a differenza della complessa trama del suo romanzo “Sud” (Bompiani 2020). Mi intriga il suo stare sulla scena, senza mai raffreddare la sua presenza crea ...

Jennifer Pashley e quelle esistenze americane in cerca di redenzione

Rayelle e Khaki. Due giovani vite segnate dalla violenza e dall’abbandono. Due ragazze che crescono circondate da un universo ostile, dove la presenza dei maschi è sinonimo di sopraffazione e la famig ...

Mario Fortunato non è uno scrittore distratto, a differenza della complessa trama del suo romanzo “Sud” (Bompiani 2020). Mi intriga il suo stare sulla scena, senza mai raffreddare la sua presenza crea ...Rayelle e Khaki. Due giovani vite segnate dalla violenza e dall’abbandono. Due ragazze che crescono circondate da un universo ostile, dove la presenza dei maschi è sinonimo di sopraffazione e la famig ...