Tuttosport: il Napoli è la squadra preferita da Izzo (Di martedì 1 settembre 2020) Si apre la pista Napoli per Izzo, secondo quanto riporta oggi Tuttosport infatti, il difensore del Torino vorrebbe una squadra che gli permetta di ripresentarsi sul panorama europeo nella prossima stagione Il granata che ha perso momentaneamente la Nazionale vorrebbe una squadra che disputi le coppe europee e anche per questo alcuni mesi fa ha cambiato procuratore affidandosi a Raiola. L’agente in questi giorni ha incontrato diverse società che stanno seguendo Izzo. L’ultima è stata il Napoli, la squadra preferita dal difensore che così tornerebbe a casa. Ma – come ha ricordato il presidente granata – quello di De Laurentiis non è l’unico club interessato al giocatore che ... Leggi su ilnapolista

