The Boys 2: una scena scioccante con un topo vivo è stata eliminata (Di martedì 1 settembre 2020) La star di The Boys Karen Fukuhara ha svelato l'esistenza di una scena scioccante con un topo vivo che è stata poi eliminata dal final cut della stagione 2. L'interprete di Kimiko, Karen Fukuhara, ha svelato l'esistenza di una scena scioccante con un topo vivo che è stata poi eliminata dal final cut di The Boys 2. I primi tre episodi della seconda stagione di The Boys saranno disponibili su Amazon prime Video a partire dal 4 settembre. Nel corso di un'intervista a Digital Spy l'interprete della misteriosa Kimiko, Karen Fukuhara, ha svelato l'esistenza di una scena raccapricciante chela vedeva ... Leggi su movieplayer

