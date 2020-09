Scuola, al via in aula in molti istituti milanesi ai corsi di recupero degli studenti, le immagini (Di martedì 1 settembre 2020) Agenzia Vista, Milano, 01 settembre 2020 Per la prima volta da fine febbraio tanti ragazzi e ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Scuola via Scuola, Azzolina non cede: “Al via senza mascherina”. C’è l’intesa sui trasporti La Stampa Scuolabus, a Grottammare posti limitati. Tutte le info, anche per le domande

GROTTAMMARE – Scuolabus a posti limitati per l’anno 2020/2021. Per garantire il distanziamento fisico di un metro, il Comune ha fissato i criteri per l’accoglimento delle domande, che dovranno essere ...

Dai pochi bidelli ai luoghi neutri: tutti i rebus irrisolti per il ritorno a scuola

Dirigenti e genitori: troppe semplificazioni. Dubbi sulla gestione dell’entrata in classe. Un preside: “Se avessi 6 o 7 alunni con la febbre non saprei dove metterli” TORINO. Un elenco di problemi che ...

