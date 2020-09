Cosa significa resilienza (Di martedì 1 settembre 2020) Il termine resilienza proviene dalla scienza e indica la capacità di adattarsi ai cambiamenti, in particolare a quelli improvvisi. Il termine resilienza è ormai entrato a far parte del vocabolario comune, anche se non tutti sanno Cosa significa. Questo termine indica la capacità di adattarsi ai cambiamenti ed inizialmente veniva utilizzato nel campo metallurgico, per indicare una proprietà dei materiali. OriginiDal latino resilioLinguaItalianoDove viene usatoMetallurgia, psicologia, ingegneria, informatica e biologiaDiffusioneAttualmente è largamente impiegatoCategoriageneraleApprofondimentiNon ci sono sinonimi, ma diverse citazioni famose.Fonte foto copertina: https://pixabay.com/it/photos/foresta-radici-dell-albero-4704358/Storia della parola resilienza La ... Leggi su newsmondo

piersileri : Stamattina ho spiegato a @radioanchio cosa fare in questa fase: prevenzione e sorveglianza che non significa fare t… - TizianaFerrario : cosa significa ripensare la nostra sanità,il nostro diritto alla salute?Lo spiega bene il prof.Giuseppe Remuzzi a… - GoalItalia : In lacrime fuori dal Camp Nou ?? Ecco cosa significa #Messi per i tifosi ?? - araihcabla_ : RT @thedoctorIies: #1Settembre significa solo una cosa: finalmente si torna a casa #BackToHogwarts - gaygeriatria : RT @thoughtidcry: Qualcuno che mastica slang geriatrico mi dice cosa significa Arabella? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa significa Covid-19: come prevenire il rischio stress lavoro correlato PuntoSicuro “A Grattacoppa rifacimento del ponte atteso da 10 anni, ma il cantiere è ancora immobile”

“Non sarà drammatica come la vicenda del “PONTE SUL FIUME KWAI” in Malesia, ma potremmo intestare quella nostrana di Grattacoppa al “PONTE SUL FIUME MAI”, tanto lontana e a tempo indeterminato è la fi ...

In corsia con il Dottor Cric, il clown che risolleva l’umore dei pazienti

Aosta - Il Dottor Cric, al secolo Piercarlo Lunardi, ci racconta di come si è avvicinato all'associazione Missione Sorriso Valle d'Aosta e come svolge la sua attività di volontariato negli ospedali. “ ...

“Non sarà drammatica come la vicenda del “PONTE SUL FIUME KWAI” in Malesia, ma potremmo intestare quella nostrana di Grattacoppa al “PONTE SUL FIUME MAI”, tanto lontana e a tempo indeterminato è la fi ...Aosta - Il Dottor Cric, al secolo Piercarlo Lunardi, ci racconta di come si è avvicinato all'associazione Missione Sorriso Valle d'Aosta e come svolge la sua attività di volontariato negli ospedali. “ ...