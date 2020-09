Azerbaijan, onorificenza dell’Ordine dell’Amicizia all’ambasciatore Costa (Di martedì 1 settembre 2020) Il presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, sulla base del paragrafo 23 dell’articolo 109 della Costituzione, ha firmato un decreto per conferire a Margherita Costa, già Ambasciatore della Repubblica Italiana nella Repubblica dell’Azerbaigian, Console Onorario della Repubblica dell’Azerbaigian in Genova, l’Ordine dell’Amicizia per i straordinari servizi nel rafforzamento delle relazioni amichevoli e della cooperazione reciproca tra la Repubblica dell’Azerbaigian e la Repubblica Italiana. Il riconoscimento azero è giunto a Margherita Costa in concomitanza con l’80° anniversario della sua nascita. L’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian nella Repubblica Italiana ha il piacere di porgere le proprie congratulazioni alla a Margherita ... Leggi su ildenaro

