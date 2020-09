Aia, Forneau e Sacchi promossi in CAN A, dismesso Rocchi (Di martedì 1 settembre 2020) Il Comitato Nazionale Arbitri, nella riunione andata in scena il 31 agosto 2020, visti gli artt. 11, comma 6, lett. a) e 18, comma 1, lett. g) del vigente Regolamento AIA, il C.U. n. 31 del 10 agosto 2020 e le disposizioni ivi previste per le promozioni ed avvicendamenti inerenti la CAN C per la stagione sportiva 2019/2020 e le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali, in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021, ha deliberato la formazione dei ruoli arbitrali nazionali CAN A, CAN B e CAN C per la Stagione Sportiva 2020/2021. Confermato Nicola Rizzoli come responsabile della CAN A. Francesco Fourneau della sezione Roma e Juan Luca Sacchi della sezione Macerata sono stati promossi dalla CAN B alla CAN A, mentre è stato dismesso Gianluca Rocchi della sezione ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Aia, confermato Nicola #Rizzoli come responsabile della CAN A e promossi #Forneau e #Sacchi -

Ultime Notizie dalla rete : Aia Forneau Aia, Forneau e Sacchi promossi in CAN A, dismesso Rocchi Sportface.it