Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, festa di nozze a un mese dal matrimonio (Di lunedì 31 agosto 2020) Hanno aspettato un mese per festeggiare con amici e parenti ma alla fine Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, divenuti marito e moglie lo scorso 18 luglio, hanno finalmente potuto divertirsi insieme ai propri cari per celebrare la loro unione. Il ricevimento a scoppio ritardato ha avuto luogo sabato 28 agosto in una masseria a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Sui social spunta qualche immagine della festa, come il video, pubblicato tra le storie della sposa, di un lento che gli sposini si concedono sulle note della romantica Moon River. Un ballo che entusiasma i fan e sprizza romanticismo da tutti i pori. I due hanno deciso di indossare per l’occasione gli stessi abiti da cerimonia del giorno in cui si sono giurati amore eterno. ... Leggi su tvzap.kataweb

