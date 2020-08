Lino Guanciale e Antonella, festa in grande stile a poco più di un mese dalle nozze dell’amato attore (Di lunedì 31 agosto 2020) Circa un mese fa si sono uniti in matrimonio ed ora c’è stata anche la festa. Parliamo dell’attore Lino Guanciale e di sua moglie Antonella Liuzzi, che lo scorso 19 luglio si sono sposati in Municipio a Roma. Amici e parenti sono stati invitati al party, che si è tenuto nella giornata di sabato 30 agosto. La location prescelta è stata una meravigliosa masseria di lusso situata a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Di questo territorio è originaria proprio la sposa, che ha preferito festeggiare lì. Ricordiamo dunque che nella capitale italiana più di 30 giorni fa i due avevano deciso di promettersi amore a vita con una cerimonia civile, estremamente intima, presso il Palazzo del Campidoglio. I loro più stretti cari sono ... Leggi su caffeinamagazine

