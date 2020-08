Migranti, altri 370 stanotte a Lampedusa. Musumeci a Conte: 'convochi subito un Cdm' (Di domenica 30 agosto 2020) Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, lancia un appello al premier Conte: "convochi subito il Consiglio dei ministri per affrontare l'emergenza" Migranti "diventata insopportabile in ... Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : ?? SBARCHI / 2 Altri 70 nuovi pagatori di pensione sbarcati a Roccella Jonica, Calabria. Avanti c’è posto, tutto sot… - Agenzia_Ansa : Migranti, altri 450 sbarcati nella notte a Lampedusa - matteosalvinimi : ?? SBARCHI / 1 Altri 80 “turisti per sempre” sbarcati in Salento (dove sarò domani), ma per il #governoclandestino è… - patriziagatto3 : RT @GiancarloDeRisi: 'Stasera Lampedusa dice basta, vi siete venduti la Sicilia, l'Italia, ma Lampedusa non si tocca. Governo complice, ver… - Carolin70270912 : RT @MarcoSanavia1: Il sindaco di Lampedusa vuole i migranti ma solo a casa degli altri. Hai voluto la bicicletta? Pedala cazzo! https://t.c… -