A Napoli un uomo spara ai figli invalidi e ne uccide uno, l’altro è in ospedale (Di domenica 30 agosto 2020) Le ultime notizie arrivano da Napoli dove questa mattina si è consumato quello che potrebbe essere a tutti gli effetti un dramma familiare. Un uomo ha sparato contro i suoi due figli, secondo quanto riferisce l’Ansa, entrambi disabili. Per uno di loro le ferite sono state fatali: non ce l’ha fatta, ed è morto. Il secondo figlio, anche lui raggiunto da colpi di arma da fuoco, si trova in ospedale. A sparare è stato un uomo di 88 anni residente alla periferia di Napoli. Interrogato dagli agenti intervenuti sul posto, l’uomo ha spiegato che non ce la faceva più ad andare avanti, a sostenere l’impegno di una famiglia composta anche da due figi invalidi. ... Leggi su ultimenotizieflash

