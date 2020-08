Lady Diana, quando Harry potrebbe tornare in Inghilterra (Di sabato 29 agosto 2020) L’anniversario di morte di Lady Diana si avvicina e per la prima volta il Principe Harry non ci sarà: il minore dei figli della Principessa risiede negli Stati Uniti con la consorte Meghan Markle e il figlio Archie e, al momento, non sembrerebbero esserci viaggi ufficiali per tornare nel Regno Unito nei prossimi giorni. Ma a dare una buona notizia è un annuncio reale, che suggerisce che Harry tornerà per la toccante ricorrenza la prossima estate: una dichiarazione congiunta dei Principi ha confermato i piani per onorare la loro defunta madre con una statua, che verrà inaugurata il 1° luglio 2021 nell’immenso Sunken Garden del Kesington Palace. La statua che il principe William e il principe Harry hanno commissionato per commemorare la loro ... Leggi su dilei

