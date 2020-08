Lazio, Milinkovic: «Vogliamo continuare a vincere» (Di venerdì 28 agosto 2020) Il centrocampista della Lazio ha parlato in vista della prossima stagione alle porte Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ai microfoni della radio ufficiale del club ha parlato in vista della nuova stagione alle porte. «Siamo tornati a lavorare e ci stiamo allenando bene. Resteremo ad Auronzo per un’altra settimana e Vogliamo crescere su quello che è andato peggio nel corso dell’ultima stagione. Non vediamo l’ora di iniziare e speriamo di tornare a vedere i tifosi allo stadio. La partita con la Juventus era importantissima, abbiamo battuto la migliore squadra in Italia. Nella prossima stagione Vogliamo continuare a vivere e vincere grandissime gare. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo stagionale, vorremmo riprendere il ... Leggi su calcionews24

