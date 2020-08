"Fate il test sierologico", l'appello di Simona Ventura ai docenti (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - di Alisa Toaff ''Fare il test sierologico è un dovere e per gli insegnanti dovrebbe essere obbligatorio. Questo permetterebbe di isolare i positivi a casa cercando di non infettare tutti gli altri. Perciò esorto i docenti a farlo! Dobbiamo fare di tutto affinché non si torni in lockdown perché questo Paese non lo sopporterebbe più''. E' l'appello che Simona Ventura lancia ai professori attraverso l'Adnkronos, dopo le polemiche sui ''Bisogna fare i test sierologici e qualunque cosa possa dare serenità e sicurezza ai nostri ragazzi -aggiunge la Ventura- Bisogna fare di tutto per far rientrare gli studenti a scuola, la malattia vince nel momento in cui la paura ci sovrasta e non ... Leggi su liberoquotidiano

CottarelliCPI : Cari insegnanti, fate un lavoro essenziale, siete poco pagati e poco aiutati. Grazie per quello che fate. Ma oggi i… - Adnkronos : 'Fate il test sierologico', l'appello di #SimonaVentura ai docenti - FrancescaCose : RT @CottarelliCPI: Cari insegnanti, fate un lavoro essenziale, siete poco pagati e poco aiutati. Grazie per quello che fate. Ma oggi il Cor… - pinaceleste1 : RT @CottarelliCPI: Cari insegnanti, fate un lavoro essenziale, siete poco pagati e poco aiutati. Grazie per quello che fate. Ma oggi il Cor… - mdimagritt : @antoniopolito1 @monossido @gaiatortora @colvieux cioè voi sparate una balla in prima pagina così de botto e dite '… -

Ultime Notizie dalla rete : Fate test "Fate il test sierologico", l'appello di Simona Ventura ai docenti Adnkronos Windows 10, funzione di archiviazione delle app in arrivo. Ecco l'idea di Microsoft

Microsoft sta lavorando a una funzione di "archiviazione" delle app per Windows 10 che permette di risparmiare spazio su disco e banda internet. Il sistema dovrebbe fare tutto in autonomia: la descriz ...

Tamponi, aumenta il numero dei test eseguiti: in testa Lombardia, Veneto, Lazio ed Emilia Romagna

Con l'avvicinarsi di settembre, quando riapriranno le scuole e molti lavoratori torneranno in ufficio, e i nuovi focolai in aumento, il governo si prepara ad affrontare l'autunno spingendo su numeri s ...

Microsoft sta lavorando a una funzione di "archiviazione" delle app per Windows 10 che permette di risparmiare spazio su disco e banda internet. Il sistema dovrebbe fare tutto in autonomia: la descriz ...Con l'avvicinarsi di settembre, quando riapriranno le scuole e molti lavoratori torneranno in ufficio, e i nuovi focolai in aumento, il governo si prepara ad affrontare l'autunno spingendo su numeri s ...