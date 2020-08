Come Sallusti striglia l’ex fidanzata Daniela Santanchè (Di venerdì 28 agosto 2020) L’affaire Twiga si ingrossa. Mentre in rete circola il video del concerto del cantante Nek e del ballo senza mascherine nel locale, la questione si allarga alla procura di Lucca alla quale il parlamentare del MoVimento 5 Stelle avrebbe mandato una segnalazione e, soprattutto, al gossip dei giornali. Tommaso Labate sul Corriere della Sera racconta che l’ex fidanzato di Daniela Santanché Alessandro Sallusti l’ha strigliata sul Giornale, mentre anche l’attuale compagna del direttore del quotidiano ha fatto la stessa cosa su Instagram: Un po’ meno che la vicenda ferragostana delle discoteche riaprisse antiche ferite a destra, con Santanchè finita al centro di un editoriale del Giornale firmato dal direttore Alessandro Sallusti, doppiamente visibile perché l’autore ... Leggi su nextquotidiano

Silo73255635 : @NicolaPorro @GioSallusti Solo un poveretto come Sallusti può restare affascinato da quel cialtrone! Sel resto gli… - ChiamatemiI : Guarda Porro che il Sallusti campa di assistenzialismo come tutta la carta stampata. La quale si sindacalizza quand… - ChiamatemiI : @NicolaPorro @RdiMilano @GioSallusti Guarda Porro che il Sallusti campa di assistenzialismo come tutta la carta sta… - paoloigna1 : Il direttore ha una memoria selettiva (non buona) e dimentica che #Briatore è un imprenditore e ha una responsabili… - fedecarrer : RT @_DAGOSPIA_: SALLUSTI:BRIATORE COME -

