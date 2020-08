Virgin Colada: aperitivo esotico e analcolico (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Virgin Colada è la versione analcolica della famosa Pina Colada. Questa versione è adatta a chi non preferisce bere alcolici, ma anche ai nostri bambini. Si tratta di una bevanda fresca e in più dissetante perfetta per i pomeriggi afosi dell’estate. In pochi sorsi vi ritroverete su una spiaggia tropicale con il vostro drink tra le mani. Inoltre i pochi ingredienti e la facilità della preparazione rendono questa bevanda alla portata di tutti. Virgin Colada: aperitivo analcolico Il Virgin Colada ha gli stessi ingredienti dell’ormai famosa Pina Colada, a eccezione del rum, presente nel drink originale, ma non in questo. Oltre all’ananas, il latte di cocco e il ghiaccio in ... Leggi su notizieora

