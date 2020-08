Venezia 77: Jenayat-e bi deghat di Shahram Mokri in concorso a Orizzonti (Di giovedì 27 agosto 2020) Jenayat-e bi (careless-crime ) deghat di Shahram Mokri in concorso a Orizzonti, è la storia di attentati passati e recenti a sale cinematografiche in Iran. Per quale Motivo? Chi è Helen Mirren, Fuori concorso alla 77ma Mostra Internazionale del… Trama (Jenayat-e bi deghat) Sono passati quarant’anni , durante la rivolta per rovesciare il regime dello Scià in Iran, i dimostranti diedero fuoco alle sale cinematografiche in segno di protesta contro la cultura occidentale. Molti cinema dati alle fiamme. In un tragico episodio, venne bruciato un cinema con quattrocento persone all’interno, la maggior parte delle quali furono arse vive. Sono passati quarant’anni e, nell’Iran ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

L'appuntamento più importante per il cinema italiano, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, quest'anno sarà anche il primo dei festival principali a tornare pienamente nel calend ...

