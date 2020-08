US Open 2020 – Il tabellone maschile: esordio tosto per Sinner, va meglio a Berrettini (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo il ritorno ad alti livelli con il Masters 1000 di Cincinnati, il tennis resta negli USA per il secondo Slam stagionale, il primo dell’era Covid-19, gli US Open. Sorteggiato quest’oggi il tabellone maschile che vede Novak Djokovic, numero 1 e prima testa di serie, pescare Damir Dzumhur per un esordio non troppo complicato. Ai quarti di finale il primo vero ostacolo per il serbo che potrebbe ritrovarsi contro Goffin. Sorteggio benevolo con Berrettini, che difende la semifinale dello scorso anno: inizierà contro Soeda, agli ottavi avrà forse un Dimitrov in uno stato di forma complicato, mentre ai quarti potrebbe ritrovarsi contro Medvedev. Zverev-Tsitsipas e Thiem Bautista Agut altre sfide interessanti nei quarti di finale teorici. esordio complicato ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Open 2020 L'Istituto per il Credito Sportivo partner del WPT Sardegna Open 2020 Formiche.net InVisible Cities: da Gorizia per esplorare le Identità di confine

Si partirà da Gorizia (dal 28 al 30 agosto) con tre diversi percorsi itineranti a cielo aperto, tre modi per raccontare una città e le persone che la abitano con sguardi e linguaggi differenti. Ricost ...

Calcio e politica dominano i media nell’estate del Covid

Nell’estate del Covid calcio e politica, non solo quella italiana, catalizzano l’attenzione dei mezzi di informazione italiani, che solitamente ad agosto sono a corto di notizie: nell’ultimo mese l’Eu ...

