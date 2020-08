Scuola, dalle Regioni via libera al documento Iss-Ministeri-Inail (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Via libera della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”, predisposte da Istituto Superiore di Sanità, ministero della Salute, ministero dell'Istruzione e Inail.“La Conferenza delle Regioni – ha spiegato il Presidente del Molise, Donato Toma, che oggi ha presieduto la riunione – prosegue con responsabilità istituzionale l'interlocuzione con il Governo in vista della riapertura della Scuola ed oggi ha espresso un parere sostanzialmente favorevole al documento predisposto dai Ministeri competenti e da ISS e Inail. Un testo che è una sorta di ... Leggi su iltempo

