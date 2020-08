Referendum, Nespolo (Anpi) a TPI: “Tagliare i parlamentari per risparmiare? No, si riducano gli stipendi” (Di giovedì 27 agosto 2020) Carla Federica Nespolo, 77 anni, ex parlamentare del Pci e del Pds, è la prima donna a presiedere l’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia). Con lei discutiamo del Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, in calendario il 20 e 21 settembre. L’Anpi si è schierata per il No.Nespolo, come risponde al movimento anti-casta, secondo cui il No è la posizione dell’arroccamento? Più che di “movimento anti-casta” io parlerei esplicitamente e francamente di pensiero populista. Al fondo del quale, inutile girarci attorno, c’è il rifiuto della democrazia come partecipazione e diritto del popolo a scegliersi i propri rappresentanti. Se per “uomini rinchiusi nei palazzi” i fautori del ... Leggi su tpi

Altro che "establishment", come dice Luigi Di Maio per definire chi sostiene il No al referendum. Il Fronte del No è animato da movimenti, associazioni e cittadini che da sempre perseguono l'obiettivo ...

