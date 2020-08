Keanu Reeves, il rimpianto: «Avrei voluto interpretare Wolverine» (Di giovedì 27 agosto 2020) Tutti amano Keanu Reeves, che anche solo negli ultimi anni ha riconquistato il cinema action con i film di John Wick e attualmente è impegnato nelle riprese di Matrix 4. Eppure l'attore, che oltre alla rinascita action ha una solida carriera cominciata dalla seconda metà degli anni Ottanta e consolidata poi nei decenni successivi grazie a titoli cult come Point Break, Speed e la saga Matrix, appunto, ha un grande rimpianto. Stando alle sue dichiarazioni, c'è un ruolo che avrebbe tanto voluto interpretare senza mai riuscirci. Durante un'intervista con SiriusXM (via CinemaBlend) per la promozione di Bill & Ted Face the Music, i due protagonisti Keanu Reeves e Alex Winter sono stati interrogati proprio a proposito di quali ruoli ... Leggi su gqitalia

