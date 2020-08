Il Coronavirus? «Programmato per punire Briatore» per la candidata sindaca di FdI. Poi cancella il post (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Cosa hanno in comune il Coronavirus, il ricovero di Flavio Briatore e il governo? Forse un complotto. È l’ipotesi, di Teodora Tiziana Rizzo, candidata sindaca con Fratelli d’Italia a Latiano, (Brindisi). Ipotesi che attira sulla sua bacheca una pioggia di reazioni, insulti, rivolte, tanto da costringere la candidata a cancellare il post rivendicando la sua libertà di esprimere «a casa sua» qualsiasi opinione. «Ci sono tante cose che non tornano» La tesi principale sostenuta da Rizzo è che il Covid, «qualcosa di chimico e di controllato», venga gestito dal governo per colpire gli avversari, come Briatore – spesso ... Leggi su open.online

