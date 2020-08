Ballando con le Stelle, due positivi al Covid: c’è anche Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta (Di giovedì 27 agosto 2020) Inizio in salita per Ballando con le Stelle, classico appuntamento di prima serata Rai Uno. Con un video su Instagram, la conduttrice Milly Carlucci ha infatti confermato che sono state rilevate due positività al Coronavirus all’interno del cast nel corso dei primi controlli. Ad essere risultati positivi sono stati il ballerino Samuel Peron e Daniele Scardina, pugile salito in questi mesi agli onori delle cronache anche per una relazione con Diletta Leotta che pare essersi conclusa. “Siamo risultati tutti negativi tranne Samuel e Daniele – ha commentato la Carlucci – Entrambi erano in vacanza nella stessa zona e sappiamo che si sia rivelata una zona dal contagio molto elevato. Speriamo di ... Leggi su sportface

