Lecce, Vera positivo al Coronavirus: tutta la squadra in isolamento (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nuovo caso di Coronavirus nel calcio italiano. “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Brayan Vera è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore, che aveva un permesso della società ad un rientro posticipato rispetto alla data stabilita per il raduno, si è sottoposto individualmente al test molecolare nella giornata di martedì 25 agosto. Il calciatore è asintomatico e secondo i Protocolli Sanitari in vigore è in isolamento, sotto la supervisione dello staff medico societario in stretta collaborazione con l’Autorità Sanitaria locale. La società, a titolo precauzionale, ha annullato la seduta d’allenamento di questo pomeriggio ed ha disposto l’isolamento del gruppo ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Lecce, Brayan #Vera positivo al #Coronavirus: l'annuncio del club - TgrRaiPuglia : @Lecce_official Un altro calciatore positivo al #coronavirus. Tutta la squadra in isolamento #ioseguotgr @TgrRai - MomentiCalcio : #Lecce, #Vera positivo al Covid-19: tutta la squadra in isolamento - mirko_masella : RT @CalcioWeb: #Lecce, #Vera positivo al #Coronavirus: tutta la squadra in isolamento - - MigueMartinezH : RT @DiMarzio: #Lecce, Brayan #Vera positivo al #Coronavirus: l'annuncio del club -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Vera Lecce, Vera positivo al Covid-19: tutta la squadra in isolamento Raffaele La Russa Lecce: Vera positivo al Covid. Squadra in isolamento - I AM CALCIO ITALIA

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Brayan Vera è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore, che aveva un permesso della società ad un rientro posticipato rispetto alla data stabilita per il ...

Lecce, Vera positivo al Covid-19: tutto il gruppo squadra in isolamento

Tutto il Lecce di Corini è in isolamento. La decisione è stata presa dalla società salentina dopo che il calciatore Brayan Vera è risultato positivo al Covid-19. Il terzino, rientrato qualche giorno d ...

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Brayan Vera è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore, che aveva un permesso della società ad un rientro posticipato rispetto alla data stabilita per il ...Tutto il Lecce di Corini è in isolamento. La decisione è stata presa dalla società salentina dopo che il calciatore Brayan Vera è risultato positivo al Covid-19. Il terzino, rientrato qualche giorno d ...