GIGABYTE B550 VISION D, la prima scheda madre con certificazione ThunderboltT 3 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Design e materiali premium della nuova GIGABYTE B550 VISION D promettono velocità di trasferimento e prestazioni superiori sulla piattaforma AMD per i Creator GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi che B550 VISION D, progettata con tecnologie all’avanguardia per i creatori di contenuti, è diventata la prima e unica scheda madre AMD B550 al mondo supportata dalla tecnologia Thunderbolt 3. B550 VISION D offre una velocità di trasferimento di 40 Gb/s ed è compatibile con piattaforme PC e MAC, rendendo l’archiviazione dei dati illimitata da piattaforme diverse. ... Leggi su tuttotek

Lo youtuber Buildzoid ha overcloccato un processore Ryzen 3000 su una scheda madre equipaggiata con il nuovo chipset A520. In genere i chipset della serie A di AMD non supportano l'overclock, ma Build ...