Genoa, Faggiano: "Saremo una squadra unita. Quando ci saranno le firme parleremo del nuovo tecnico" (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Uno per tutti e tutti per uno. Saremo uniti per raggiungere gli obiettivi del Genoa. Non sara' facile, c'e' poco tempo, il campionato e' alle porte". Queste le dichiarazioni di Daniele Faggiano, nuovo direttore sportivo del Genoa. "Maran? Quando arriveranno le firme parleremo del prossimo allenatore – ha proseguito l'ex ds del Parma durante la conferenza stampa di presentazione – Cambiamenti? La rivoluzione dovra' essere nella mente dei giocatori, dovranno capire per chi stanno giocando, le ultime due stagioni non sono state esaltanti".

