Briatore e quella Sardegna da doppia libidine. Parla Jerry Calà (Di mercoledì 26 agosto 2020) Se c’è una differenza più di altre fra “noi e loro”, cioè tra chi viveva – prima di recitarli – film come “Sapore di mare” e i giovanissimi di adesso, sta tutta nella storia con la “esse” minuscola, quella piccola di ognuno. “Noi andavamo in discoteca per rimorchiare, ridere, formare compagnie”. E “ Leggi su ilfoglio

paoloroversi : Oggi 1367 positivi #COVID?19 secondo la questura. 1366 secondo la Santanché perché quella di Briatore è #Prostatite - cremacorsi : RT @paoloroversi: Oggi 1367 positivi #COVID?19 secondo la questura. 1366 secondo la Santanché perché quella di Briatore è #Prostatite - rita03576317 : RT @tpi: Giornalismo trash? Toglietevi quella puzza sotto il naso: il caso Briatore-Covid ci riguarda tutti. - sara_montefiori : RT @tpi: Giornalismo trash? Toglietevi quella puzza sotto il naso: il caso Briatore-Covid ci riguarda tutti. - CapitanoNemo : RT @paoloroversi: Oggi 1367 positivi #COVID?19 secondo la questura. 1366 secondo la Santanché perché quella di Briatore è #Prostatite -