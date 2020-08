Barcellona "vogliamo costruire futuro con Messi" (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 26 AGO - "Pensiamo a costruire il futuro del Barcellona insieme al miglior giocatore della storia come Leo Messi. Dobbiamo trarre tutte le conclusioni e la nostra idea è questa", Così il ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Messi, c'è la risposta del #Barcellona Il dt #Planes: 'Oggi arriva #Trincao, vogliamo che trionfi al fianco di Le… - TuttoMercatoWeb : Il Barcellona risponde a Messi con un fax: 'Vogliamo tu rimanga qui' - TuttoMercatoWeb : Barcellona, il ds Planes su Messi: 'Non contempliamo la sua uscita. Vogliamo che resti' - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? #Barcellona, parla Ramon #Planes ??”Non contempliamo un’uscita di #Messi???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato https:… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Barcellona 'vogliamo costruire futuro con Messi' Segretario Planes, nè lui nè il club si meritano questa disputa -

ROMA – La Pulce vuole lasciare Barcellona. Un vero e proprio terremoto in casa blaugrana esploso ieri, l’argentino ha deciso di dire addio. L’unica soluzione, per i catalani, porta alle dimissioni di ...Il fotomontaggio fa subito il giro del web. Nelle ultime 24 ore in Spagna non si fa altro che parlare di Leo Messi, l’attaccante del Barcellona che ha espresso il desiderio di voler lasciare il club ...