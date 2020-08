Parma costretto a vendere, la Strega ora può affondare il colpo su Gervinho (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono state settimane a dir poco movimentate in casa Parma. Prima l’addio del direttore sportivo Faggiano, poi quello di mister D’Aversa e infine l’annuncio del presidente Pietro Pizzarotti: “Imposteremo il nuovo anno in maniera differente, con l’obiettivo di ringiovanire la rosa”. In sintesi: nessuna ricapitalizzazione, apertura totale alle cessioni di lusso per fare cassa e panchina affidata a Fabio Liverani. A tracciare quella che sarà la linea da seguire nei prossimi mesi dal club ducale è stato il nuovo d.s., Marcello Carli, che questa mattina si è presentato alla stampa. Quando gli è stato chiesto se i big fossero o meno incedibili, il suo commento è stato perentorio: “Nel calcio si deve vendere chi ci viene richiesto. Siamo una ... Leggi su anteprima24

Non sembra vero, ma è finita un’epopea marchiata Roberto D’Aversa e Daniele Faggiano. In attesa del futuro (Carli-Liverani), Sportparma traccia un bilancio approfondito dell’era appena conclusa, guard ...

Parma Clima sconfitto a San Marino

nel primo match del doubleheader odierno. I padroni di casa si sono imposti con il risultato di 2 a 0 al termine di una partita ben giocata dai ducali condannati da due episodi, un contestato giudizio ...

