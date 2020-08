Luca Zingaretti: “Il Commissario Montalbano” non tornerà più? (Di martedì 25 agosto 2020) Il protagonista della serie di Rai 1, regista degli ultimi episodi dopo la morte di Andrea Camilleri e di Alberto Sironi, non sa se proseguirà nella trasposizione televisiva di altri due romanzi o racconti legati al personaggio. Nella primavera 2021, intanto, dovrebbe andare in onda “Il metodo Catalanotti” da lui interpretato e diretto. Ci sono ancora diversi punti interrogativi sul futuro de “Il Commissario Montalbano” con Luca Zingaretti. LeArticolo completo: Luca Zingaretti: “Il Commissario Montalbano” non tornerà più? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : Montalbano, Luca Zingaretti verso l’addio? “Non so se ho voglia” - infoitcultura : Luca Zingaretti, addio Montalbano? «Non so se continuare. Vorrei tornare al teatro» - luca_delponte : RT @SennaGianMarco: Quando ad ammalarsi di #covid fu Nicola #Zingaretti, guai a fare battutine, ma se si ammala #Briatore, i guardiani soci… - Paolomalta : Insieme a Zanardi. È il migliore ma voi fatevi curare dalla sanità di Zingaretti o De Luca - markaraci : Comunque a chi dice che il 2020 sia un anno orribile, vorrei ricordare: Hulk Hogan che risponde a Crosetto, Luca Bi… -