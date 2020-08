Inter, Moratti: "Conte dovrebbe rimanere. Messi? Zhang mi racconta tante cose, questo l'anno giusto per prenderlo" (Di martedì 25 agosto 2020) Ecco le dichiarazioni di Massimo Moratti sul caso Conte e sulla possibilità di vedere Lionel Messi in nerazzurro nella prossima stagione Leggi su 90min

marcoconterio : ?? Massimo Moratti su #Conte: 'Ho sentito Zhang e mi sembra propenso a tenerlo', ha detto a Radio Punto Nuovo. 'Le q… - rus_sansiro : ?? ???? INTER / MASSIMO MORATTI «Non so come finirà. Credo che Zhang sia spinto a trattenere Conte, anche le question… - InterFanTV : #Moratti commenta la situazione dell'#Inter e l'incontro tra #Zhang, la dirigenza e #Conte (iniziato alle 15), oltr… - FcInterNewsit : Lucio: 'Nel 2010 Moratti e Mou hanno costruito l'Inter per vincere l'UCL. Era un grande sogno' - CarlottaMiller_ : RT @junews24com: Moratti: «Simoni? Avrebbe vinto lo Scudetto. Messi-Inter è l'anno giusto» - -