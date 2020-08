Incidente in viale Cassala, cade in moto e si schianta contro un palo: grave un 20enne (Di martedì 25 agosto 2020) Non sarebbe più riuscito a 'tenere' la sua moto. Avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito a terra, rovinosamente. Tragico Incidente stradale lunedì sera a Milano, dove un ragazzo di 20 ... Leggi su milanotoday

RedazioneLaNews : #Milano Incidente in viale Cassala, cade in moto e si schianta contro un palo: grave un 20enne - PLRomaCapitale : #Roma - Viale Palmiro Togliatti, #incidente presso Via Giuseppe Chiovenda. - LuceverdeRoma : #Roma ?#incidente - Viale Palmiro Togliatti !guidare con prudenza! in prossimità di Via Giuseppe Chiovenda #Luceverde #Lazio - PALERMOPM : INCIDENTE - vivere_sardegna : Incidente in viale Merello a Cagliari, scontro tra scooter e Fiat 500: gravissimo un portapizze -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente viale Milano, incidente in viale Cassala: grave motociclista 20enne IL GIORNO Incidente in scooter a Gatteo: ricoverato un 17enne

GATTEO. É ricoverato nel reparto di Chirurgia d’Urgenza del Bufalini di Cesena dopo un incidente che lo ha visto sfortun ...

L’abbraccio degli amici a Paolo e Libera sconvolti dopo la perdita del figlio Simone

PISA. Maxi abbraccio degli amici agli anziani genitori di Simone Sbrana, il farmacista di 44 anni vittima di un incidente stradale lungo l’Aurelia a Migliarino, nella notte tra sabato e domenica scors ...

