Formula 1 - A novembre torna il GP di Turchia

stato finalmente completato il calendario di Formula 1 2020: sono state annunciate altre quattro gare che terranno i piloti impegnati in pista fino a metà dicembre. torna in calendario la Turchia, con il circuito dellIstanbul Park, poi si volerà in Medio Oriente per il gran finale. "Siamo orgogliosi di annunciare che Turchia, Bahrain e Abu Dhabi faranno parte della stagione 2020" ha detto Chase Carey, ceo della Formula 1. "Quest'anno abbiamo affrontato una sfida senza precedenti e vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per rendere tutto ciò possibile. Anche se siamo delusi dal non aver potuto disputare molte delle gare programmte quest'anno, siamo fiduciosi di poter continuare a offrire tante altre emozioni ai nostri tifosi".17 gare in totale.

Bottas conosce il circuito di Imola,

Valtteri Bottas non perde tempo. Il finlandese è apparso a Imola martedì 18 agosto per conoscere il circuito che ospiterà il Gran Premio dell'Emilia Romagna il weekend dell'1 novembre. Bottas ha guida ...

