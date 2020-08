Amici di Maria De Filippi, grave lutto: morto volto storico del programma (Di martedì 25 agosto 2020) Tutte le foto e il suo ricordo a fine articolo. Per anni era stata volto del pubblico parlante di Amici di Maria De Filippi, all’epoca in cui gli spettatori in studio potevano ancora commentare le esibizioni dei talent in gara. Rita Speranza, insegnante di Lettere napoletana trasferitasi a Roma, era diventata popolare puntata dopo puntata, stroncando con severità ballerini e cantanti che riteneva meno talentosi ed esaltando coloro che, dalla sua posizione privilegiata vicina al palco, riuscivano a convincerla. È morta a Roma qualche ora fa, come annunciato dal figlio Francesco in un post pubblicato sul profilo Facebook della madre. I funerali saranno celebrati mercoledì 26 agosto. (Continua...) Chi era Rita Speranza - Professoressa di ... Leggi su howtodofor

