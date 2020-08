5s, avanza l'idea scissione subito Casaleggio-Dibba, 1 su 6 con loro (Di martedì 25 agosto 2020) In casa M5s ormai non c'è più pace, ognuno dice la sua in ordine sparso, si litiga su tutto. Per questo avanza sempre di più l'ipotesi di una scissione. Uno scenario che potrebbe subire una accelerazione nelle prossime settimane. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : M5s, avanza l'idea di scissione subito Casaleggio-Dibba, uno su sei è con loro - biscone69 : RT @antoruotolo: @totofaz C'è chi arretra i centrocampisti e chi avanza i terzini??. Poi sul centrocampo fuori categoria rispetto all'avvers… - grillo_parla : @JavaroneAl @repubblica I primi ad andare fuori saranno proprio i 5 stelle. La destra avanza senza problemi. Se non… - antoruotolo : @totofaz C'è chi arretra i centrocampisti e chi avanza i terzini??. Poi sul centrocampo fuori categoria rispetto all… - cleghio : Mi associo. Lontanissima per me qualsiasi pallida idea del contesto e dei personaggi. Forse la vecchiaia che avanza… -

Ultime Notizie dalla rete : avanza idea Calciomercato Roma – Idea Piatek per sostituire Dzeko Pianeta Milan La Colombia accusa il Venezuela di acquistare missili dall'Iran. "Buona idea", Maduro 'trolla' così il presidente colombiano

Il permanente attivismo anti-venezuelano del presidente colombiano Ivan Duque lo espone spesso a figuracce non proprio degne di un capo di Stato. Ma tant’è, questo è il ruolo che gli hanno assegnato a ...

Avanzata dei sindacati a difesa dei navigator: «Pregiudizio su di loro. Lavoro da valorizzare»

I sindacati chiedono che sia ribaltata l’idea, che per pregiudizio, si ha dei navigator. «Nonostante il difficile periodo del lockdown i navigator della nostra regione hanno continuato a prestare la p ...

Il permanente attivismo anti-venezuelano del presidente colombiano Ivan Duque lo espone spesso a figuracce non proprio degne di un capo di Stato. Ma tant’è, questo è il ruolo che gli hanno assegnato a ...I sindacati chiedono che sia ribaltata l’idea, che per pregiudizio, si ha dei navigator. «Nonostante il difficile periodo del lockdown i navigator della nostra regione hanno continuato a prestare la p ...