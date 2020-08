Virus: basta panico e tamponi a tappeto (Di lunedì 24 agosto 2020) Nicola Porro ha coniato mesi fa un’espressione di fulminante efficacia (“il giornale e la tv unica del Virus”) per indicare una certa corale attitudine mediatica ad accompagnare e potenziare la propensione del governo (già fortissima di suo) all’eccezionalità, allo stato d’emergenza, alla compressione delle libertà economiche e personali. Mesi dopo, naturalmente con rare e meritorie eccezioni soprattutto sulla carta stampata, ci risiamo. Anzi, stavolta, un po’ come accade quando due ciclisti vanno in fuga e si danno il cambio per allungare la distanza rispetto al gruppo che li insegue, sono i media a “tirare”, a spingere sull’acceleratore, ancora più del governo, che invece - naturalmente - si conferma il primo beneficiario politico di questo clima. Da giorni, sono i giornaloni ... Leggi su nicolaporro

